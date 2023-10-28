Эксперт рассказал об уничтожении ракет ATACMS огнем ЗРС С-400

Американские ракеты ATACMS на Украине были сбиты ранее огнем зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, сообщил 28 октября бывший заместитель главкома ВВС РФ по вопросам Объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.
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