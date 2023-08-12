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Молдоватрансгаз, связанный с Газпромом, будет оштрафован за нарушение норм Евросоюза

Молдоватрансгаз, связанный с Газпромом, будет оштрафован за нарушение норм Евросоюза

Молдоватрансгаз сбудет оштрафована за нарушение директив Евросоюза.Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы приняло решение о наложении штрафных санкций на оператора газотранспортной системы (ГТС) Молдоватрансгаз, связанного с Газпромом.

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Комментарии
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Александр Глущенко
так молдавия сама припёрлась в Россию  клянчить газ, причём  говорили, что цена НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ . Не далее, как в октябре прошлого года.. Вот и доказуха есть )). М. Санду клянчит газ у темнейшего.. 👇
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