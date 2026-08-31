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Собянин: Таганско-Краснопресненская линия метро будет продлена до Куркина

Собянин: Таганско-Краснопресненская линия метро будет продлена до Куркина

Таганско-Краснопресненскую линию метро в Москве продлят до района Куркино. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на встрече с учителями и учащимися новой школы № 2005, построенной в этом районе.

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