В Актау проведут прием врачи из президентской больницы

С 6 по 10 ноября 2023 года пройдут «Дни Медицинского центра УДП РК» в Мангистауской области. Высококвалифицированные специалисты больниц Медицинского центра, аккредитованных международными стандартами JCI, ISO, GLP, GMP (нейрохирург, травматолог, уролог и другие) окажут бесплатную практическую и консультативно-методическую помощь населению области, проведут практические занятия и мастер-классы в лечебных учреждениях региона.