«Муж не знал, что меня смыло»: пострадавшие от прорыва дамбы в Карелии вспомнили о случившемся

Поиски пропавших без вести при аварии на Беломорканале приостановлены на воде до утра. С рассветом спасатели планируют вновь задействовать аэромобильную группировку, чтобы прочесать берег и исследовать акваторию водоема.
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