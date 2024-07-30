«Муж не знал, что меня смыло»: пострадавшие от прорыва дамбы в Карелии вспомнили о случившемся

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Поиски пропавших без вести при аварии на Беломорканале приостановлены на воде до утра. С рассветом спасатели планируют вновь задействовать аэромобильную группировку, чтобы прочесать берег и исследовать акваторию водоема.

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