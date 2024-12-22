Передоз пэрэмогином

Анатолий Урсида Да, сейчас наблюдается именно это явление. И если тренды предыдущих обострений сохранятся и при нынешнем наборе определяющих факторов, имеющих наибольшую степень влияния на настроения в украинском обществе, то отплясывать пэрэможного гопака Украина будет аж по первую декаду января следующего года включительно.