Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 844 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Одиссей
    м-дааааа....     Раньше я был лучшего мнения об Ищенко....  Упал он в моих глазах...  Пассионарии - это соль земли! Ц...Живые пианисты: У...
  • Юрий Золотарев
    Или, может России НУЖЕН был "враг в Курской области"??"Меня ввели в заб...
  • Юрий Золотарев
    Интересно: а ВЫВОДЫ - сделаны?"Меня ввели в заб...

Передоз пэрэмогином

Передоз пэрэмогином

Анатолий  Урсида Да, сейчас наблюдается именно это явление. И если тренды предыдущих обострений сохранятся и при нынешнем наборе определяющих факторов, имеющих наибольшую степень влияния на настроения в украинском обществе, то отплясывать пэрэможного гопака Украина будет аж по первую декаду января следующего года включительно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх