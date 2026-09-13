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Наталия Орейро рассказала, что скучала по березам в России

Наталия Орейро рассказала, что скучала по березам в России

Певица Наталия Орейро во время посещения Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге рассказала, что очень скучала по березам в России.

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