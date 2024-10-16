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Пожары в Удмуртии унесли жизни двух человек

Пожары в Удмуртии унесли жизни двух человек

На территории республики произошли два крупных пожара, которые привели к гибели двух человек. Один из них произошел 15 октября на территории СПО "Садовод-любитель" в Ижевске, где загорелся загородный дом.

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