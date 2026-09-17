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Ивановские новости

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С бывшего осужденного из Ивановской области взыскали 104 тысячи рублей за отказ работать

С бывшего осужденного из Ивановской области взыскали 104 тысячи рублей за отказ работать

Суд взыскал с бывшего заключённого 104 606,90 рублей за отказ от трудоустройства в колонии. В 2025 году было подано 15 аналогичных исков на сумму 572 711,81 рубля.

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