ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.фото: t.me/RosgvardOfficialВооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать беспилотниками Белгородскую область, сообщил 28 декабря в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
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