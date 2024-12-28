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ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область

ВСУ атаковали беспилотниками Белгородскую область

Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.фото: t.me/RosgvardOfficialВооруженные силы Украины (ВСУ) продолжили атаковать беспилотниками Белгородскую область, сообщил 28 декабря в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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