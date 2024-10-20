Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением исключить медицинских работников и преподавателей из перечня профессий, дающих иностранным гражданам право на оформление вида на жительство в России.
Володин предложил убрать врачей и учителей из перечня специальностей для ВНЖ
Комментарии
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Андрей
А по мне высоко квалифицированные работники должны без труда, при их востребованности, устраиваться, на работу! Люди с образованием это не те дикари с аулов, которые ишаков трахают....
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13 час.
Андрей
Порой Иванов Иван Иванович на много хуже, как специалист, разных Рафизодов...
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13 час.
Ирина Трифонова
Иностранные специалисты должны подтверждать свои дипломы в России. , т.е. сдавать экзамены, проходить переаттестацию.
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13 час.
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