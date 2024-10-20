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Володин предложил убрать врачей и учителей из перечня специальностей для ВНЖ

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Комментарии
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Андрей
А по мне высоко квалифицированные работники должны без труда, при их востребованности, устраиваться, на работу! Люди с образованием это не те дикари с аулов, которые ишаков трахают....
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13 час.
Андрей
Порой Иванов Иван Иванович на много хуже, как специалист, разных Рафизодов...
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13 час.
Ирина Трифонова
Иностранные специалисты должны подтверждать свои дипломы в России. , т.е. сдавать экзамены, проходить переаттестацию.
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13 час.

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