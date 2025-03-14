Стало известно, попал ли карельский спортсмен на федеральное шоу «Гладиаторы»

Телеканал НТВ объявил о запуске спортивно-развлекательного шоу «Гладиаторы». В новом проекте НТВ самые обычные люди бросят вызов профессиональным атлетам — гладиаторам, обладающим выдающейся физической подготовкой: участникам предстоит пройти серию испытаний на силу, ловкость и выносливость и побороться за главный приз и звание гладиатора, — говорится в аннотации проекта.