Стало известно, попал ли карельский спортсмен на федеральное шоу «Гладиаторы»

Телеканал НТВ объявил о запуске спортивно-развлекательного шоу «Гладиаторы». В новом проекте НТВ самые обычные люди бросят вызов профессиональным атлетам — гладиаторам, обладающим выдающейся физической подготовкой: участникам предстоит пройти серию испытаний на силу, ловкость и выносливость и побороться за главный приз и звание гладиатора, — говорится в аннотации проекта.
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