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Царьград

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Новые штрафы для владельцев собак — минус 50 тысяч рублей. За что хотят наказывать?

Новые штрафы для владельцев собак — минус 50 тысяч рублей. За что хотят наказывать?

В России могут ввести уголовное наказание для владельцев собак. С такой инициативой выступили в ГосдумеДепутат Госдумы Владимир Бурматов предложил ужесточить ответственность за "самовыгул" животных.

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