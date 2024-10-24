Белорусский лидер Александр Лукашенко проинформировал о том, что нападение Вооружённых сил киевского режима на курское приграничье привело к полному уничтожению всех возможностей для ведения переговоров по поводу завершения бушующего на территории Украины противостояния.
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