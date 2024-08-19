Россиянам назвали оптимальный размер финансовой подушки

Оптимальный размер финансовой подушки должен быть равен трем — шести среднемесячным доходам для того, чтобы вести привычный образ жизни, следует из совместного исследования НАФИ и «Росгосстрах Жизни», о котором рассказывает РБК.
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