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В Ташлинском районе ураганный ветер сдул крышу с дома, повалил деревья и столбы

В Ташлинском районе ураганный ветер сдул крышу с дома, повалил деревья и столбы

О последствиях урагана, который прошел ночью, сообщают оренбуржцы в соцсетях. Так, в селе Бородинск после ливня и сильного ветра деревья вырывало с корнем, в некоторых дворах повалило заборы, а где-то на дворы попадали опоры линий электропередач.

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