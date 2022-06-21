В Ташлинском районе ураганный ветер сдул крышу с дома, повалил деревья и столбы

О последствиях урагана, который прошел ночью, сообщают оренбуржцы в соцсетях. Так, в селе Бородинск после ливня и сильного ветра деревья вырывало с корнем, в некоторых дворах повалило заборы, а где-то на дворы попадали опоры линий электропередач.