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Судьбы детей Валентины Легкоступовой: как живут Анэтта и Матвей и кому досталось наследство

Валентину Легкоступову называли голосом беззаботной эпохи конца восьмидесятых. Ее «Ягода-малина», прозвучавшая в 1987 году, мгновенно сделала двадцатидвухлетнюю выпускницу Гнесинки знаменитой на всю страну.

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