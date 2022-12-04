«Мы в любом случае настроены на собственное производство»

Строить свои производства или завозить импорт из Азии? Строить фабрику в России или в Индии или Китае? Несмотря на сегодняшний алармизм по поводу провала импортозамещения, на эти вопросы до сих пор нет ответов во многих гражданских отраслях.
Строить свои производства или завозить импорт из Азии? Строить фабрику в России или в Индии или Китае? Несмотря на сегодняшний алармизм по поводу провала импортозамещения, на эти вопросы до сих пор нет ответов во многих гражданских отраслях.
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