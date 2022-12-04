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«Мы в любом случае настроены на собственное производство»

«Мы в любом случае настроены на собственное производство»

Строить свои производства или завозить импорт из Азии? Строить фабрику в России или в Индии или Китае? Несмотря на сегодняшний алармизм по поводу провала импортозамещения, на эти вопросы до сих пор нет ответов во многих гражданских отраслях.

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