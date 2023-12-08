Врач Тихомирова: переизбыток маргарина ведёт к снижению когнитивных функций

Негативное влияние на функционирование мозга человека вызывает не только алкоголь, но и некоторые другие привычки и продукты, рассказала врач-терапевт и врач-диетолог Елена Тихомирова из «СМ-Клиники», пишет «Газета.
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