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Зеленский ставит крест на мирных переговорах: Сразу три взрыва на железной дороге в ночь на 1 июня

Зеленский ставит крест на мирных переговорах: Сразу три взрыва на железной дороге в ночь на 1 июня

  Лето в приграничных с Украиной регионах началось с ЧП. В Брянской и Курской областях произошло обрушение мостов, к сожалению, не обошлось без жертв.

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Комментарии
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Семен Демин
Крест не на Зе, а на западе.
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3 час.
Семен Демин
Неужели наши ещё надеятся договориться о чем-то с Зеленским?! Если да, то это большая наивность. Ведь им управляют из Европы и Америки.
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3 час.
ВАРЯГ РУС
Удар по стратегической авиации. Официальное сообщение Минобороны России &quot;Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. ▫️ На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. ▫️ В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. ▫️ Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. ▫️ Некоторые участники терактов задержаны.&quot; Два майора.                                                                                                                                                                                                                                                                                              https://t.me/dva_majors/72497
Два майора
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3 час.
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