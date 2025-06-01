Зеленский ставит крест на мирных переговорах: Сразу три взрыва на железной дороге в ночь на 1 июня

Неужели наши ещё надеятся договориться о чем-то с Зеленским?! Если да, то это большая наивность. Ведь им управляют из Европы и Америки.

ВАРЯГ РУС

Удар по стратегической авиации. Официальное сообщение Минобороны России "Сегодня киевским режимом был совершен теракт с применением FPV-дронов в отношении аэродромов в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. ▫️ На военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. ▫️ В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов с территории, находящейся в непосредственной близости от аэродромов, произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. ▫️ Возгорания ликвидированы. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. ▫️ Некоторые участники терактов задержаны." Два майора. https://t.me/dva_majors/72497