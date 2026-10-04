Евгений Ткачук купил трёх жеребцов на гонорар за «Мишку Япончика» — так начался «ВелесО»

Евгений Ткачук сыграл Мишку Япончика, Григория Мелехова, Ленина и кулачного бойца Волчка. Но одна из самых необычных его ролей — уже не на экране: в основанном им театре «ВелесО» вместе с актёрами на сцену выходят лошади.