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Евгений Ткачук купил трёх жеребцов на гонорар за «Мишку Япончика» — так начался «ВелесО»

Евгений Ткачук купил трёх жеребцов на гонорар за «Мишку Япончика» — так начался «ВелесО»

Евгений Ткачук сыграл Мишку Япончика, Григория Мелехова, Ленина и кулачного бойца Волчка. Но одна из самых необычных его ролей — уже не на экране: в основанном им театре «ВелесО» вместе с актёрами на сцену выходят лошади.

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