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Минобороны России сообщило об ударах по двум РЛС на Украине

Минобороны России сообщило об ударах по двум РЛС на Украине

МО заявило об уничтожении двух украинских радиолокационных станций ударами беспилотников «Герань». Удары были нанесены по объектам ВСУ в Полтавской и Одесской областях.

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