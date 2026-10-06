Минобороны России сообщило об ударах по двум РЛС на Украине

МО заявило об уничтожении двух украинских радиолокационных станций ударами беспилотников «Герань». Удары были нанесены по объектам ВСУ в Полтавской и Одесской областях.
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