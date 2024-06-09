На экс-мэра Купянска совершено покушение в Белгородской области

В городе Старом Осколе Белгородской области совершено покушение на бывшего мэра Купянска Харьковской области Геннадия Мацегору, подтвердила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР).
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