В Арсеньеве Приморского края полицейские и общественники участвуют в акции «Каникулы с Общественным советом»

В рамках Всероссийской акции МВД «Каникулы с общественным советом» сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» и общественники провели профилактическое мероприятие для воспитанников Центра внешкольной работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии