Таяние арктических газогидратов: масштабы угрозы растут

Российские ученые зафиксировали масштабное высвобождение метана в Арктике. В недавнем отчете Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН представлены результаты исследований, вызывающие серьезную обеспокоенность научного сообщества.
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