Ферстаппен взял второй Большой шлем в «Ф-1» и выиграл все гонки 2022 года, в которых финишировал

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал Большой шлем в Имоле. Ферстаппен выиграл поул-позицию, показал быстрейший круг в гонке и лидировал от старта до финиша, победив в гонке.

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