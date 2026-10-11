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Ходжес: НАТО не выдержит и одной атаки, которые каждую ночь испытывают Киев и Одесса

Ходжес: НАТО не выдержит и одной атаки, которые каждую ночь испытывают Киев и Одесса

Если бы он снова оказался на должности, то в первую очередь проверил бы, «выдержит ли НАТО столкновение с реальностью», в чём у него есть сильные сомнения.

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