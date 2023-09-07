Фирменному поезду № 19/20 сообщением Ростов-на-Дону – Москва возвращено имя «Тихий Дон»

6 сентября, на железнодорожном вокзале Ростова-на-Дону состоялось торжественное отправление в рейс фирменного поезда № 19/20 сообщением Ростов-на-Дону – Москва, которому было возвращено историческое имя «Тихий Дон».
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