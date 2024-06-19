Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Месть из прошлого, или почему Путин начал чистку МО РФ

Месть из прошлого, или почему Путин начал чистку МО РФ

ПРОСТО  О  ГЛАВНОМ Всегда надо помнить, что правильное понимание истории - это самый надежный способ избежать ошибок в будущем.

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Комментарии
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Геннадий
...пенсионеры... масса свободного времени... ну что с нас взять... не гневись барин... /а то хреново спать будешь, поверь на слово, болезный/
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2 час.
Игорь Василевский
Армия и коррупция - вещи не совместимые! Без армии нет государства. С коррупцией в государстве у него, государства, нет боеспособной и блеготовой армии. Но это сдедствия... По факту - армия - это слепок, срез с устройства государства... Каково государство - социальный механизм, такова и армия, как его неотьемлемый институт
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37 мин.
G
Garry
Автор - автор сказок Буковины......
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19 мин.

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