Месть из прошлого, или почему Путин начал чистку МО РФ

...пенсионеры... масса свободного времени... ну что с нас взять... не гневись барин... /а то хреново спать будешь, поверь на слово, болезный/

Игорь Василевский

Армия и коррупция - вещи не совместимые! Без армии нет государства. С коррупцией в государстве у него, государства, нет боеспособной и блеготовой армии. Но это сдедствия... По факту - армия - это слепок, срез с устройства государства... Каково государство - социальный механизм, такова и армия, как его неотьемлемый институт