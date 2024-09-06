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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Почему котлеты получаются невкусными?

РАССКАЗЫВАЕТ ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА Знаете кочующую по всем национальным кухням легенду, что будто бы по умению готовить какое-нибудь важное традиционное блюдо женихи выбирали будущих невест? Справится — умница-красавица, не справится — сидеть ей в девках целый бабий век.

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