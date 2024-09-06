Почему котлеты получаются невкусными?

РАССКАЗЫВАЕТ ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА Знаете кочующую по всем национальным кухням легенду, что будто бы по умению готовить какое-нибудь важное традиционное блюдо женихи выбирали будущих невест? Справится — умница-красавица, не справится — сидеть ей в девках целый бабий век.
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