Почему котлеты получаются невкусными?

РАССКАЗЫВАЕТ ТЕХНОЛОГ ПИЩЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА Знаете кочующую по всем национальным кухням легенду, что будто бы по умению готовить какое-нибудь важное традиционное блюдо женихи выбирали будущих невест? Справится — умница-красавица, не справится — сидеть ей в девках целый бабий век.