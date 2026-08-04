Илья Миронов направлен в психиатрическую больницу после нападения с ножом на воспитательницу в детском саду Бугуруслана

Суд направил нападавшего в психиатрическую больницу Бугурусланский районный суд Оренбургской области удовлетворил ходатайство следствия и направил Илью Миронова в психиатрическую больницу для стационарного лечения.
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