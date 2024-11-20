Самый прочный автомобиль на Земле? Старый Mercedes W123 утонул во время наводнения в Испании, но затем выехал из гаража своим ходом

Недавние наводнения в Испании наносят стране материальный ущерб на миллиарды долларов. От них страдают не только люди и животные, но и многочисленные транспортные средства, которые теперь не подлежат ремонту.
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