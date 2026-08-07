ТПП предложила изменить процедуру банкротства в пользу пострадавших от БПЛА селлеров

ТПП предложила не возлагать на пострадавших от БПЛА продавцов полную имущественную ответственность. Сейчас селлер в статусе ИП может в результате банкротства лишиться в том числе не связанного с предпринимательством личного имущества .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)