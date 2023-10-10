Чиновник УАФ Баранка заявил, что в России играют договорные матчи

Глава комитета этики и честной игры Украинской ассоциации футбола Франческо Баранка в интервью "Трибуне" заявил, что многие футболисты уезжают из стран в Россию, где принимают участие в договорных матчах.
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