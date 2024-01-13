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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Илон Маск:"Мигрантов скоро будут селить в ваших домах"

Илон Маск:"Мигрантов скоро будут селить в ваших домах"

Политинформация Они и так живут в наших домах. Сами русские сдают им свое жилье. А потом орут о том, что засилье иноплеменных.

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Комментарии
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Елька Снежная
&quot;Депутаты, почему не ставите законодательный заслон мигрантам? Может на содержании у них или команды не было?&quot; - автор задаёт вопросы и отвечает верно - команды не было. Поглядите кто там в Думе сидит...
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