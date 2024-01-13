Политинформация Они и так живут в наших домах. Сами русские сдают им свое жилье. А потом орут о том, что засилье иноплеменных.
Илон Маск:"Мигрантов скоро будут селить в ваших домах"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Елька Снежная
"Депутаты, почему не ставите законодательный заслон мигрантам? Может на содержании у них или команды не было?" - автор задаёт вопросы и отвечает верно - команды не было. Поглядите кто там в Думе сидит...
Ответить
3 час.
Aнатолий Райков
ЕдиноРоссы в госдуме засели. https://youtu.be/sJb29QsLq4s
Богатства России — народу, а не олигархам! Контроль за предприятиями — работникам, а не чинушам!
YouTube
Ответить
2 час.
a
alex
О! Идея!!! В Сочи полно малосемеек, да и климат для них подходящий!
Ответить
2 час.
Свежие комментарии