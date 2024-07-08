Остерегайтесь покупки! В этой рыбе обнаружены 10-метровые паразиты, которые мы едим сами и даём детям Ольга БезродняяЭксперты предупреждают: в рыбе могут содержаться паразиты, представляющие опасность для здоровья.
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