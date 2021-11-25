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Леброн Джеймс стал автором ключевых попаданий в овертайме матча с «Пэйсерс». На его счету 39 очков

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отбыл первую в карьере дисквалификацию и в среду вернулся в состав в выездном матче с «Индианой» (124:116 ОТ).

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