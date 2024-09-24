Похороны сына Ирины Понаровской обернулось скандалом

Сегодня певица Ирина Понаровская простилась с единственным сыном Энтони Роддом. После церемонии прощания произошёл инцидент: охранник артистки набросился на журналистку, которая пыталась сфотографировать горюющую певицу.
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