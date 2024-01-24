СССР-Россия
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СССР-Россия

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    Закон этот сродни указу Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации".....  Сове...России надоело те...

России надоело терпеть. Теперь ответят все, мало точно не покажется

России надоело терпеть. Теперь ответят все, мало точно не покажется

Одна из главных претензий россиян к власти заключается в непонимании почему мы терпим постоянные нападки на Россию и наш народ.

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Комментарии
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E
Ed
Во всяком случае приятно это читать, на выполнение сказанного 100% уверенности нет, конечно, но вдруг ...
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11 час.
ИК
Иосиф Калинин
Закон этот сродни указу Зеленского &quot;Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации&quot;.....  Совершенно очевидно, что никто ничего нам не вернет! Во всяком случае - добровольно.
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3 час.
Александр Денисов
А Вы читали сам закон или только от &quot;толкователей-журнашлюшек&quot; узнали? Там все не так как журнашлюшки пишут...
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2 час.

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