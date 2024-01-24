России надоело терпеть. Теперь ответят все, мало точно не покажется

E Ed Во всяком случае приятно это читать, на выполнение сказанного 100% уверенности нет, конечно, но вдруг ...

ИК Иосиф Калинин Закон этот сродни указу Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации"..... Совершенно очевидно, что никто ничего нам не вернет! Во всяком случае - добровольно.