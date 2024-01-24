Одна из главных претензий россиян к власти заключается в непонимании почему мы терпим постоянные нападки на Россию и наш народ.
России надоело терпеть. Теперь ответят все, мало точно не покажется
Комментарии
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E
Ed
Во всяком случае приятно это читать, на выполнение сказанного 100% уверенности нет, конечно, но вдруг ...
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11 час.
ИК
Иосиф Калинин
Закон этот сродни указу Зеленского "Об исторически населенных украинцами территориях Российской Федерации"..... Совершенно очевидно, что никто ничего нам не вернет! Во всяком случае - добровольно.
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3 час.
Александр Денисов
А Вы читали сам закон или только от "толкователей-журнашлюшек" узнали? Там все не так как журнашлюшки пишут...
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2 час.
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