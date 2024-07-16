Вначале надо думать. Размышления о «демократии» и «многонациональности» в русской армии Совершенно случайно прочитал пост одного автора, военнослужащего одного из подразделений СпН «Ахмат».
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Вначале надо думать. Размышления о «демократии» и «многонациональности» в русской армии Совершенно случайно прочитал пост одного автора, военнослужащего одного из подразделений СпН «Ахмат».
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