Уолтц заявил, что США заслуживают возврата вложенных в Украину средств

Соединенные Штаты считают, что заслуживают возврата вложенных в Украину средств, и не будут терпеть высказывания Киевом своего недовольства экономическими инициативами американских властей, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц.
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