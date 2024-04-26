«Сбер» озвучил идеи по повышению эффективности процедуры банкротства

«Сбер» озвучил свои предложения по повышению эффективности процедуры банкротства. Как сообщает пресс-служба банка, предложенный подход поможет сократить срок нахождения предприятий в банкротстве почти на год, а также снизить процедурные затраты и повысить возвратность активов в экономику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии