«Сбер» озвучил идеи по повышению эффективности процедуры банкротства

«Сбер» озвучил свои предложения по повышению эффективности процедуры банкротства. Как сообщает пресс-служба банка, предложенный подход поможет сократить срок нахождения предприятий в банкротстве почти на год, а также снизить процедурные затраты и повысить возвратность активов в экономику.