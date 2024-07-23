В Астрахани коммунальщики к утру пустили холодную воду

Замена арматуры очистных сооружений водопровода прошла достаточно быстро. В Астрахани с заменой запорно-регулирующей арматуры левобережных очистных сооружений водопровода, которая происходила ночью в районе железнодорожного вокзала, работники МУП «Астрводоканал» справились оперативно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии