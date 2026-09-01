В Москве 6 сентября пройдёт осенний парад трамваев

6 сентября в Москве состоится осенний парад трамваев, приуроченный ко Дню города. По улицам столицы проедет колонна из 18 исторических вагонов разных поколений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС В ФСБ заявили, чт...
- ХЛ Москвичка лишилас...
- N Число раненых при...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым