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Иркутск Сегодня

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На Нижней Тунгуске взрывают лед из-за угрозы наводнения в Преображенке

В Катангском районе на реке Нижняя Тунгуска проведены взрывные работы для устранения ледовых заторов, вызвавших критический подъем воды в районе села Преображенка до 831 см (при отметке выхода на пойму в 800 см).

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