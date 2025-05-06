На Нижней Тунгуске взрывают лед из-за угрозы наводнения в Преображенке

В Катангском районе на реке Нижняя Тунгуска проведены взрывные работы для устранения ледовых заторов, вызвавших критический подъем воды в районе села Преображенка до 831 см (при отметке выхода на пойму в 800 см).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии