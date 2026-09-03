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Вечерний Новосибирск

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Дикие кабаны кошмарят две деревни под Новосибирском

Дикие кабаны кошмарят две деревни под Новосибирском

Жители трех сел и деревень встретили медведя и диких кабанов с началом осени. Об этом сообщила «Искитимская газета».

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