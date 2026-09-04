Польза с грядки: как помидоры поддерживают работу пищеварения

Помидоры — один из самых популярных овощей в рационе. Их ценят не только за вкус, но и за состав: в них есть вода, пищевые волокна, витамины и растительные соединения.
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