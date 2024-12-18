Пела и плясала перед горюющими родителями: Пьяная богачка на Porsche, сбившая 9-летнего мальчика в Новой Москве, улыбалась в суде

ninikooo Митусова

Такой твари- только смертная казнь! Какая она мать? Алкоголичка, у которой отобрал детей бывший муж? Какое она имеет отношение к детям? Но ее дети живы. А невинный ребенок погиб и няня осталась инвалидом. Где справедливость? Этой дряни нужно дать пожизненное заключение- у нее нет ни одного смягчающего обстоятельства. И если « добрый судья» заикнется о каких- то послаблениях для нее- значит его место - рядом с ней, на скамье подсудимых.