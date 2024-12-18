Медвежий угол
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Медвежий угол

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Пела и плясала перед горюющими родителями: Пьяная богачка на Porsche, сбившая 9-летнего мальчика в Новой Москве, улыбалась в суде

Пела и плясала перед горюющими родителями: Пьяная богачка на Porsche, сбившая 9-летнего мальчика в Новой Москве, улыбалась в суде

Русский компас Абсолютно безмятежна в суде после того, как сбила ребёнка с няней на своём Porshe В зале суда.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
люди аууу кто рядом с ней убейте эту проститутку смерть ей не жалейте ее убейте
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3 час.
ninikooo Митусова
Такой твари- только смертная казнь! Какая она мать? Алкоголичка, у которой отобрал детей бывший муж? Какое она имеет отношение к детям? Но ее дети живы. А невинный ребенок погиб и няня осталась инвалидом. Где справедливость? Этой дряни нужно дать пожизненное заключение- у нее нет ни одного смягчающего обстоятельства. И если « добрый судья» заикнется о каких- то послаблениях для нее- значит его место - рядом с ней, на скамье подсудимых.
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2 час.
Валентин Новопашин
Не надо её убивать, таких как она нужно живьём закапывать как раньше делали в старину …
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2 час.

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