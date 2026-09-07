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Бывшему вице-губернатору Белгородской области оставили в силе 20-летний срок

Бывшему вице-губернатору Белгородской области оставили в силе 20-летний срок

«Единая Россия» Белгородская область Московский городской суд оставил в силе 20-летний приговор бывшему вице-губернатору Рустэму Зайнуллину по делу о хищениях.

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