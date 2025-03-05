Врач рассказала о симптомах и диагностике менингита

Сыпь, характерную для менингита, часто путают с высыпаниями при ветряной оспе. О том, как вовремя диагностировать опасное заболевание, 5 марта «Известиям» рассказала врач общей практики, врач-педиатр «Инвитро» Елена Алексенцева.